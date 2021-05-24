​Пирло объяснил, почему оставил Роналду в запасе

В воскресенье вечером «Ювентус» разгромил на выезде «Болонью» со счётом 4:1. Этот результат вкупе с ничьей «Наполи» позволил «старой синьоре» пробиться в Лигу чемпионов. Против «Болоньи» не сыграл звёздный Криштиану Роналду. После игры рулевой туринцев Андреа Пирло объяснил, почему португалец 90 минут просидел на скамейке для запасных.

«Это было общее решение. Роналду устал после финала Кубка Италии, поэтому я решил поставить в нападение Морату и ещё одного выдающегося футболиста. Роналду был доступен, но у меня разнообразный состав, и я могу выбирать других игроков», - рассказал Пирло DAZN.