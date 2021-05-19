Дибала отпраздновал сотый гол в «Ювентусе» покупкой суперкара «Ламборгини»

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19 Мая 2021, 17:48,
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Атакующий игрок «Ювентуса» Пауло Дибала отпраздновал исторический сотый гол в составе итальянского клуба приобретением новенького родстера «Ламборгини Авентадор».
- У меня с «Авентадором» любовь с первого взгляда. Я мечтал о покупке этого авто несколько лет, а сейчас мне посчастливилось стать его обладателем, - приводит слова футболиста Paulan.
Что касается цвета автомобиля, у аргентинца не было сомнений: «Ламборгини» должна быть «жёлтой».
Эта модель появилась в 2017 году и оснащена 6,5-литровым безнаддувным 12-циллинровым двигателем, семиступенчатой коробкой передач с колесной формулой 4х4. Максимальная скорость авто - 350 км/час. Разгон до сотни километров происходит всего за 2,9 с.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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