​Пирло высказался о своём будущем

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего будущего.

«Естественно, я люблю адреналин и давление. Если вы делаете эту работу, вы должны чувствовать, как кровь течёт по вашим жилам, чтобы творить великие дела. Я хочу продолжить работать с «Ювентусом». Не думаю, что клуб будет принимать решение, основываясь исключительно на том, что произойдёт завтра. Думаю, они оценят весь сезон, а затем примут решение.

Я всегда держал голову высоко и делал свою работу на 100%. Я всегда был со всеми честен и не могу ни на что жаловаться», - сказал Пирло.