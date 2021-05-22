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​Пирло высказался о своём будущем

22 Мая 2021, 16:18,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего будущего.

«Естественно, я люблю адреналин и давление. Если вы делаете эту работу, вы должны чувствовать, как кровь течёт по вашим жилам, чтобы творить великие дела. Я хочу продолжить работать с «Ювентусом». Не думаю, что клуб будет принимать решение, основываясь исключительно на том, что произойдёт завтра. Думаю, они оценят весь сезон, а затем примут решение.

Я всегда держал голову высоко и делал свою работу на 100%. Я всегда был со всеми честен и не могу ни на что жаловаться», - сказал Пирло.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Super fanat
22 Мая 2021, 16:29

А я думаю, что клуб будет основываться исключительно на том, что произойдёт завтра. Ведь попадание в ЛЧ -главная цель сезона. Ну, была чемпионство, но она несколько скорректировалась :)

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