​Кьеллини: «Счастливы за Пирло, 15 дней назад я думал, что попасть в Лигу чемпионов уже невозможно»

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24 Мая 2021, 10:40,
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался после выхода команды в Лигу чемпионов. Туринцы завершили чемпионат Италии на 4 месте.
«Мы счастливы за тренера. Это был его первый сезон, и это было непросто. Мы вздохнули с облегчением, потому что 15 дней назад, после поражения от «Милана», я думал, что попасть в Лигу чемпионов уже невозможно.
Если бы у нас была такая вовлеченность на протяжении всего сезона, мы бы не оказались в такой ситуации. Но мы не можем жаловаться, ведь «Интер» заслужил титул. Мы же в этом сезоне завоевали два трофея и попали в Лигу чемпионов», - сказал Кьеллини DAZN.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Джорджо Кьеллини