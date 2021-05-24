Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кьеллини: «Счастливы за Пирло, 15 дней назад я думал, что попасть в Лигу чемпионов уже невозможно»

24 Мая 2021, 10:40,

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался после выхода команды в Лигу чемпионов. Туринцы завершили чемпионат Италии на 4 месте.

«Мы счастливы за тренера. Это был его первый сезон, и это было непросто. Мы вздохнули с облегчением, потому что 15 дней назад, после поражения от «Милана», я думал, что попасть  в Лигу чемпионов уже невозможно.

Если бы у нас была такая вовлеченность на протяжении всего сезона, мы бы не оказались в такой ситуации. Но мы не можем жаловаться, ведь «Интер» заслужил титул. Мы же в этом сезоне завоевали два трофея и попали в Лигу чемпионов», - сказал Кьеллини DAZN.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Джорджо Кьеллини
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