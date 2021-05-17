Кьеза: «Я всегда думаю о том, как стать лучше – это моя особенность»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о своем прогрессе.

«Конечно, я талантлив, но самое главное заключается в том, что я отдаю всего себя каждый день на тренировках и играх. Я много работал, чтобы достичь такого уровня. В детстве я видел много молодых игроков, которые обладали невероятным талантом и могли решить исход любой игры в одиночку, но в итоге они не стали топ-игроками. Я всегда думаю о том, как стать лучше – это моя особенность, которая привела меня в «Ювентус», в один из лучших клубов мира», - цитирует Кьезу Randstad.

23-летний итальянец сыграл 32 матча за туринский клуб в нынешнем сезоне Серии А, забил восемь голов и отдал девять голевых передач.