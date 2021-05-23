Роналду остался в запасе на игру против «Болоньи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оставил португальского форварда Криштиану Роналду в запасе на последнюю игру в сезоне против «Болоньи».

Стартовый состав «Юве» выглядит следующим образом: Щесны - Де Лихт, Кьеллини, Куадрадо, Сандро - Рабьо, Данило, Кьеза, Кулушевски - Мората, Дибала.

Этот матч станет решающим для «Ювентуса» в борьбе за Лигу чемпионов. Перед последним туром «Юве отстаёт от «Милана» и «Наполи» на одно очко. Ранее сообщалось, что Роналду покинет клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Также есть информация, что нападающий интересен «Манчестер Юнайтед».