Роналду остался в запасе на игру против «Болоньи»

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23 Мая 2021, 21:10,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оставил португальского форварда Криштиану Роналду в запасе на последнюю игру в сезоне против «Болоньи».
Стартовый состав «Юве» выглядит следующим образом: Щесны - Де Лихт, Кьеллини, Куадрадо, Сандро - Рабьо, Данило, Кьеза, Кулушевски - Мората, Дибала.
Этот матч станет решающим для «Ювентуса» в борьбе за Лигу чемпионов. Перед последним туром «Юве отстаёт от «Милана» и «Наполи» на одно очко. Ранее сообщалось, что Роналду покинет клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Также есть информация, что нападающий интересен «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Naverno plachet... On na skameike , a taaaaam goooooli zabivaut .....ax ax ax .
Сам выстрелил себе в ногу! В очередной раз. Учитывая футбольную статистику Роналду, его опыт, оставить его на скамейке запасных - перступление.
Похоже, что промахнулся. В ногу-то. Судя по первому тайму, против Болоньи ни опыт КР7, ни его статистика не особо востребованы, прекрасно справляются и сами. Другой вопрос, что этого может оказаться недостаточно.