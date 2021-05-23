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Роналду остался в запасе на игру против «Болоньи»

23 Мая 2021, 21:10,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло оставил португальского форварда Криштиану Роналду в запасе на последнюю игру в сезоне против «Болоньи».

Стартовый состав «Юве» выглядит следующим образом: Щесны - Де Лихт, Кьеллини, Куадрадо, Сандро - Рабьо, Данило, Кьеза, Кулушевски - Мората, Дибала. 

Этот матч станет решающим для «Ювентуса» в борьбе за Лигу чемпионов. Перед последним туром «Юве отстаёт от «Милана» и «Наполи» на одно очко. Ранее сообщалось, что Роналду покинет клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Также есть информация, что нападающий интересен «Манчестер Юнайтед»

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
Vova52
23 Мая 2021, 22:47

Naverno plachet... On na skameike , a taaaaam goooooli zabivaut .....ax ax ax .

0
Super fanat
23 Мая 2021, 21:25

Сам выстрелил себе в ногу! В очередной раз. Учитывая футбольную статистику Роналду, его опыт, оставить его на скамейке запасных - перступление.

0
sagittarius
23 Мая 2021, 22:53

Похоже, что промахнулся. В ногу-то. Судя по первому тайму, против Болоньи ни опыт КР7, ни его статистика не особо востребованы, прекрасно справляются и сами. Другой вопрос, что этого может оказаться недостаточно.

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