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Буффон – о двух годах в «Ювентусе»: «Это было настоящим испытанием для меня»

21 Мая 2021, 20:36,

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о последних двух сезонах в «Ювентусе».

«Я уверен, что дал «Ювентусу» всё возможное. Думаю, что в целом я всегда был человеком, на которого можно положиться в любой ситуации.

В последние два года было не очень просто адаптироваться к своей роли, потому что я не был ключевым игроком.  Но я тренировался с большим энтузиазмом, в первую очередь, из-за уважения к себе. В 43 года я чувствую себя мужчиной, мужчина должен так себя вести. Нелегко понять, когда твое время ушло и нужно дать дорогу другим. Для меня это было испытанием, проверкой. Я счастлив, потому что блестяще справился с этим», - цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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