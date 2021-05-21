Буффон – о двух годах в «Ювентусе»: «Это было настоящим испытанием для меня»

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о последних двух сезонах в «Ювентусе».

«Я уверен, что дал «Ювентусу» всё возможное. Думаю, что в целом я всегда был человеком, на которого можно положиться в любой ситуации.

В последние два года было не очень просто адаптироваться к своей роли, потому что я не был ключевым игроком. Но я тренировался с большим энтузиазмом, в первую очередь, из-за уважения к себе. В 43 года я чувствую себя мужчиной, мужчина должен так себя вести. Нелегко понять, когда твое время ушло и нужно дать дорогу другим. Для меня это было испытанием, проверкой. Я счастлив, потому что блестяще справился с этим», - цитирует Буффона Sky Sport Italia.