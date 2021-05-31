Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Форвард сборной Сербии Душан Влахович, ныне играющий в итальянской «Фиорентине», угодил в сферу интересов селекционной службы «Ювентуса».

Журналисты Calciomercato передают, что боссы «старой синьоры» готовы удовлетворить финансовые запросы «Фиорентины». Напомним, что аналитики Transfermarkt оценивают услуги Влаховича на рынке труда в 25 миллионов евро, в то время как контракт 21-летнего серба истекает только в конце июня 2023 года.

Примечательно, что «Ювентус» проявлял интерес к персоне Влаховича ещё несколько лет назад, когда форвард зажигал в «Партизане». В минувшем сезоне Душан стал лучшим бомбардиром «Фиорентины», забив 21 гол в 37 встречах Серии А.