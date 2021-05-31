Влахович может продолжить карьеру в «Ювентусе»

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31 Мая 2021, 23:20,
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Форвард сборной Сербии Душан Влахович, ныне играющий в итальянской «Фиорентине», угодил в сферу интересов селекционной службы «Ювентуса».
Журналисты Calciomercato передают, что боссы «старой синьоры» готовы удовлетворить финансовые запросы «Фиорентины». Напомним, что аналитики Transfermarkt оценивают услуги Влаховича на рынке труда в 25 миллионов евро, в то время как контракт 21-летнего серба истекает только в конце июня 2023 года.
Примечательно, что «Ювентус» проявлял интерес к персоне Влаховича ещё несколько лет назад, когда форвард зажигал в «Партизане». В минувшем сезоне Душан стал лучшим бомбардиром «Фиорентины», забив 21 гол в 37 встречах Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Ювентус, Фиорентина, Трансферы футбола - лето 2021, Душан Влахович