«Ювентус» готов продлить контракт с Дибалой

27-летний нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала в скором времени продлит контракт с «Ювентусом» - во всяком случае, пролонгация сотрудничества с экс-форвардом «Палермо» входит в планы итальянского клуба.

Журналисты Calciomercato полагают, что Дибала, набравший по системе «гол+пас» всего семь очков в последнем по хронологии сезоне Серии А, готов остаться в клубе, цвета которого он защищает с лета 2015 года. Напомним, что аналитики Transfermarkt оценивают услуги аргентинца на рынке труда в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне Дибала поразил ворота «Дженоа», «Удинезе», «Наполи» и «Сассуоло».