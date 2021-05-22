​Пирло: «Нас считали мёртвыми, но мы воскресли»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал пресс-конференцию перед матчем против «Болоньи». Чтобы выйти в Лигу чемпионов, туринцам нужно побеждать и надеяться, что хотя бы один из конкурентов («Наполи» и/или «Милан») допустит осечку.

«Футболисты поправились, ведь победы помогают получить заряд адреналина», - сказал Пирло, давая понять, что завоевание Кубка Италии имело эффект.

«После поражения от «Милана» нас считали мёртвыми и похороненными, но мы воскресли. В первую очередь, нужно сосредоточиться на себе – показать хороший футбол и выиграть. А уже затем будем смотреть, как там сыграли другие», - отметил тренер.

«Ювентус» сыграет в гостях у «Болоньи» 23 мая.