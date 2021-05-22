​Пирло: «Нас считали мёртвыми, но мы воскресли»

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22 Мая 2021, 14:36,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал пресс-конференцию перед матчем против «Болоньи». Чтобы выйти в Лигу чемпионов, туринцам нужно побеждать и надеяться, что хотя бы один из конкурентов («Наполи» и/или «Милан») допустит осечку.
«Футболисты поправились, ведь победы помогают получить заряд адреналина», - сказал Пирло, давая понять, что завоевание Кубка Италии имело эффект.
«После поражения от «Милана» нас считали мёртвыми и похороненными, но мы воскресли. В первую очередь, нужно сосредоточиться на себе – показать хороший футбол и выиграть. А уже затем будем смотреть, как там сыграли другие», - отметил тренер.
«Ювентус» сыграет в гостях у «Болоньи» 23 мая.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло