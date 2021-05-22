Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Пирло: «Нас считали мёртвыми, но мы воскресли»

22 Мая 2021, 14:36,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал пресс-конференцию перед матчем против «Болоньи». Чтобы выйти в Лигу чемпионов, туринцам нужно побеждать и надеяться, что хотя бы один из конкурентов («Наполи» и/или «Милан») допустит осечку.

«Футболисты поправились, ведь победы помогают получить заряд адреналина», - сказал Пирло, давая понять, что завоевание Кубка Италии имело эффект.

«После поражения от «Милана» нас считали мёртвыми и похороненными, но мы воскресли. В первую очередь, нужно сосредоточиться на себе – показать хороший футбол и выиграть. А уже затем будем смотреть, как там сыграли другие», - отметил тренер.

«Ювентус» сыграет в гостях у «Болоньи» 23 мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола