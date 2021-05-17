​Роналду увозит свой автопарк из Турина

Уход Криштиану Роналду из «Ювентуса» по завершению сезона становится всё более вероятным. На страницах Per Sempre Calcio было опубликовано видео, на котором видно, как семь автомобилей Роналду увозят из Турина представители транспортной компании. Куда именно увезли автомобили, информации нет.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Впрочем, агент звёздного игрока Жорже Мендеш говорил, что Роналду пока не думает о возвращении в Португалию.

«Ювентус» перед заключительным туром Серии А занимает только 5 место в таблице и рискует остаться без билета в Лигу чемпионов.