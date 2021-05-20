​Пирло высказался о своём будущем после завоевания Кубка Италии

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20 Мая 2021, 08:34,
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В среду «Ювентус» завоевал Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту» с результатом 2:1. После игры рулевой «старой синьоры» Андреа Пирло высказался о своём будущем.
«Конечно, я бы остался на этой должности. Я любил футбол с детства и буду любить его дальше. Решение будет принимать клуб, но я люблю тренировать и люблю этот клуб. Посмотрим, каким будет решение. Я бы хотел продолжить работать. Команда всегда стояла за мной на все сто процентов, что бы ни писали в газетах», - рассказал Пирло RAI Sport.
Перед заключительным туром Серии А «Ювентус» занимает 5 место в турнирной таблице и рискует не попасть в Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Ну, по факту, учитывая его тренерские таланты и перспективы, ничего он за сезон нового Юве не преподнёс. Нелогично будет, если маститых тренеров как Сарри после чемпионств увольняли, а Пирло продолжит работать дальше! Хотя тут и смена руководства нужна, чтобы Ювентус мог рассчитывать хоть на что-то в долгосрочной перспективе