​Пирло высказался о своём будущем после завоевания Кубка Италии

В среду «Ювентус» завоевал Кубок Италии, обыграв в финале «Аталанту» с результатом 2:1. После игры рулевой «старой синьоры» Андреа Пирло высказался о своём будущем.

«Конечно, я бы остался на этой должности. Я любил футбол с детства и буду любить его дальше. Решение будет принимать клуб, но я люблю тренировать и люблю этот клуб. Посмотрим, каким будет решение. Я бы хотел продолжить работать. Команда всегда стояла за мной на все сто процентов, что бы ни писали в газетах», - рассказал Пирло RAI Sport.

Перед заключительным туром Серии А «Ювентус» занимает 5 место в турнирной таблице и рискует не попасть в Лигу чемпионов.