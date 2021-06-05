Мората покинет «Ювентус»

Форвард сборной Испании и «Ювентуса» Альваро Мората может встретить новый сезон за пределами Турина – руководство «старой синьоры», желая разгрузить зарплатную ведомость, готово избавиться от бывшего форварда «Челси».

Журналисты Calciomercato полагают, что «Ювентус» летом приобретёт нового нападающего, и услуги Мораты больше не потребуются. Нынешний контракт Альваро с итальянским грандом подходит к логическому завершению летом, но «Ювентус» не стал предлагать ему новую арендную сделку. В клубе посчитали, что Мората имеет высокий оклад, поэтому летом он вернется в «Атлетико».