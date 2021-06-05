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Мората покинет «Ювентус»

05 Июня 2021, 12:30,

Форвард сборной Испании и «Ювентуса» Альваро Мората может встретить новый сезон за пределами Турина – руководство «старой синьоры», желая разгрузить зарплатную ведомость, готово избавиться от бывшего форварда «Челси».

Журналисты Calciomercato полагают, что «Ювентус» летом приобретёт нового нападающего, и услуги Мораты больше не потребуются.  Нынешний контракт Альваро с итальянским грандом подходит к логическому завершению летом, но «Ювентус» не стал предлагать ему новую арендную сделку. В клубе посчитали, что Мората имеет высокий оклад, поэтому летом он вернется в «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Ювентус, Альваро Мората, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А
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