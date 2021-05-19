Катарский клуб выигрывает борьбу за Чалханоглу у «Милана» и «Ювентуса»

Атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу отказывается подписывать новый контракт с «россонери» и готовится сменить клуб ближайшим летом. 27-летний футболист получил заманчивое предложение из Катара от клуба «Аль-Духаиль», где ему готовы платить 8 млн евро в год, при этом, по информации Sky Sport Italia, Чалханоглу обещаны «подъемные» в таком же размере.

Сравните с 4 млн евро в год, которые предлагаются хавбеку «Миланом» и 5 млн евро от «Ювентуса».

В 42 матчах сезона Хакан Чалханоглу забил 9 мячей и оформил 12 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 35 млн евро.