Идеальный тренер для «Ювентуса», идеальный отдых от «Реала»

Зинедин Зидан летом намерен покинуть мадридский «Реал». В этом случае француз может возглавить «Ювентус», и это будет идеальное для туринцев решение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет почему.

«Реалу» нужно приложить максимум усилий, чтобы удержать Зинедина Зидана, но сам француз подумывает об уходе. Если тренер всё же решит сменить клуб, то «Ювентус» выглядит главным претендентом. Туринцам нужен новый тренер: Андреа Пирло завалил сезон вне зависимости от итогового места. Молодой тренер предсказуемо не справился с задачей, и нет причин продолжать с ним сотрудничество.

Зидан, как и Пирло, имеет статус бывшего футболиста туринской команды. Однако француз, в отличие от итальянца, уже обладает значимым успешным тренерским опытом. Руководство «Ювентуса» грезит победой в Лиге чемпионов, а Зидан — мастер в этом деле. При этом нельзя сказать, что у француза был сильнейший в Европе состав. Просто тренер всегда грамотно распределял ресурсы.

Зидан вообще отлично подойдёт итальянскому футболу. Серия А — это турнир, где от тактики зависит многое. Француз же зарекомендовал себя как прекрасный специалист в этой области. Его «Реал» не имел собственного яркого лица, зато умудрялся находить слабости соперника, чем и прекрасно пользовался.

Пожалуй, сегодня для «Ювентуса» сложно найти тренера, который подошёл бы лучше Зидана. Большой мастер, свой и безоговорочный авторитет для всех. К тому же результат его работы не связан с количеством потраченных денег, хотя у туринцев с этим проблем быть не должно.

По данным медиа, Андреа Аньелли очень хочет заманить Зидана в Турин. После скандала с Суперлигой позиции руководителя «Ювентуса» пошатнулись, уже появлялись слухи о его скором уходе. Приглашение Зидана — это тот шаг, который может удержать Аньелли во главе. По этой причине приход француза вполне возможен, правда, при условии ухода Зидана из «Реала».

И какая красивая может получиться история, если Зидан приведёт к победе в Лиге чемпионов два клуба, в которых ранее выступал в качестве игрока!

Андрей Центров