Кроос - о коронавирусе: «Странные, новые для меня ощущения»

|
19 Мая 2021, 18:37,
|
|
В понедельник стало известно о том, что полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заболел коронавирусом. Таким образом, он пропустит решающий матч сезона для «королевского» клуба, но намерен вернуться в строй к Евро-2020.
- Я очень слаб, это не приятные ощущения, они странные, новые для меня, - заявил Кроос в своем подкасте. - Если все пойдет по плану, я смогу присоединиться к национальной сборной в ожидаемые сроки, возможно, с опозданием в один или несколько дней. Мне сейчас чуть полегче, уже нет столь высокой температуры.
Также Кроос добавил, что его семья строго придерживалась правил коронавирусного протокола.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос