Кроос - о коронавирусе: «Странные, новые для меня ощущения»

В понедельник стало известно о том, что полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заболел коронавирусом. Таким образом, он пропустит решающий матч сезона для «королевского» клуба, но намерен вернуться в строй к Евро-2020.

- Я очень слаб, это не приятные ощущения, они странные, новые для меня, - заявил Кроос в своем подкасте. - Если все пойдет по плану, я смогу присоединиться к национальной сборной в ожидаемые сроки, возможно, с опозданием в один или несколько дней. Мне сейчас чуть полегче, уже нет столь высокой температуры.

Также Кроос добавил, что его семья строго придерживалась правил коронавирусного протокола.