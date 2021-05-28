Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» подтвердит трансфер Алабы до конца дня

28 Мая 2021, 16:01,

Универсальный защитник сборной Австрии Давид Алаба подпишет 5-летний контракт с мадридским «Реалом» до конца дня. Такими данными располагает Sky Sports Germany. По данным инсайдеров, австриец будет зарабатывать порядка 11,5 миллионов евро в стане «сливочных».

Испанское издание Marca подтверждает эту информацию и добавляет, что Алаба находится в Мадриде со вторника – австриец занят поиском недвижимости в окрестных районах. Руководство «Реала» уже провело ему экскурсию по тренировочной базе «королевского клуба».

Добавим, что 28-летний Алаба, оцениваемый в 55 миллионов евро порталом Transfermarket, в сезоне 2020/21 провёл 32 игры в Бундеслиге и набрал 6 очков по системе «гол+пас».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба
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