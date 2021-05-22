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Рэшфорд: «Я большой болельщик «Реала» и «Барселоны»

22 Мая 2021, 19:38,

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» форвард Маркус Рэшфорд провёл уже 270 матчей за «красных дьяволов» и пока не планирует искать себе новое место работы. Тем не менее, 23-летний футболист вскоре может рассмотреть другие варианты.

- Я бы никогда не говорил никогда, - приводит слова Рэшфорда The Guardian. - Клубы, кроме «МЮ»? Я большой болельщик «Реала» и «Барселоны», потому что у них всегда великие игроки, а сами команды демонстрируют привлекательный футбол. Все смотрят матчи «Реала» и «Барселоны».

Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2023 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 85 млн евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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