Рэшфорд: «Я большой болельщик «Реала» и «Барселоны»

|
22 Мая 2021, 19:38,
|
|
Воспитанник «Манчестер Юнайтед» форвард Маркус Рэшфорд провёл уже 270 матчей за «красных дьяволов» и пока не планирует искать себе новое место работы. Тем не менее, 23-летний футболист вскоре может рассмотреть другие варианты.
- Я бы никогда не говорил никогда, - приводит слова Рэшфорда The Guardian. - Клубы, кроме «МЮ»? Я большой болельщик «Реала» и «Барселоны», потому что у них всегда великие игроки, а сами команды демонстрируют привлекательный футбол. Все смотрят матчи «Реала» и «Барселоны».
Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до 2023 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 85 млн евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд