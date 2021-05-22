Зидан: «Что касается будущего, мы позже обсудим всё с руководством клуба без спешки и нервотрёпки»

После победы над «Вильярреалом» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поздравил «Атлетико» с золотыми медалями, а также поговорил о будущем.

- Самое главное - то, что сделали игроки. Все болельщики могут ими гордиться, потому что они отдали все силы ради победы. Нам пришлось непросто, в итоге мы добыли победу. Это день, когда нужно поздравить всю нашу команду, - заявил наставник на пресс-конференции.

- Что касается будущего, мы позже обсудим все с руководством клуба без спешки и нервотрепки, - отметил Зидан.

Напомним, что «Реал» в самой концовке перевернул игру с «Вильярреалом», превратив 0:1 в 2:1, но «Атлетико» в параллельном матче не оступился и стал чемпионом.