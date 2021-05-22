Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Полиция Мадрида готова к чемпионским празднованиям в столице Испании

22 Мая 2021, 19:25,

В субботу в чемпионате Испании определится лучшая команда сезона. За золотые медали спорят «Атлетико» и «Реал», которые в эти минуты проводят матчи 38-го тура.

Мадридская полиция подготовилась к празднованиям в столице Испании. Они будут неизбежными, поскольку обе команды из Мадрида. Разница только в месте бурных празднований - фонтан Нептуна в случае победы «матрасников» или фонтан Сибелес, если первым станет «королевский» клуб.

Также дополнительные силы полиции были привлечены для сопровождения болельщиков «Атлетико» на матч с «Вальядолидом», а также к домашним стадионам мадридских клубов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
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