​Бензема признали лучшим игроком сезона в Европе

|
22 Мая 2021, 09:19,
|
|
Французский журнал Onze Mondial признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком сезона в Европе. О получении форвардом награды сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Карим Бензема набрал 47,3% голосов, опередив таких игроков, как Лионель Месси (20,1%) и Роберт Левандовски (11,3%).
В сезоне 2020/2021 Карим Бензема провёл за «Реал» 45 матчей в различных соревнованиях. Француз записал на свой счёт 29 голов и 8 результативных передач на партнёров.
Напомним, Карим Бензема на днях впервые с 2015 года получил вызов в сборную Франции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
Этот журнал принадлежит Бензема?
Какой бред