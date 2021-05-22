​Бензема признали лучшим игроком сезона в Европе

Французский журнал Onze Mondial признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком сезона в Европе. О получении форвардом награды сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Карим Бензема набрал 47,3% голосов, опередив таких игроков, как Лионель Месси (20,1%) и Роберт Левандовски (11,3%).

В сезоне 2020/2021 Карим Бензема провёл за «Реал» 45 матчей в различных соревнованиях. Француз записал на свой счёт 29 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Напомним, Карим Бензема на днях впервые с 2015 года получил вызов в сборную Франции.