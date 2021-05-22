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​Бензема признали лучшим игроком сезона в Европе

22 Мая 2021, 09:19,

Французский журнал Onze Mondial признал нападающего «Реала» Карима Бензема лучшим игроком сезона в Европе. О получении форвардом награды сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Карим Бензема набрал 47,3% голосов, опередив таких игроков, как Лионель Месси (20,1%) и Роберт Левандовски (11,3%).

В сезоне 2020/2021 Карим Бензема провёл за «Реал» 45 матчей в различных соревнованиях. Француз записал на свой счёт 29 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Напомним, Карим Бензема на днях впервые с 2015 года получил вызов в сборную Франции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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Комментарии (2)
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1
Милка
22 Мая 2021, 10:04

Этот журнал принадлежит Бензема?

1
snk6565
22 Мая 2021, 09:58

Какой бред

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