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Мбаппе хочет в «Реал» даже в случае ухода Зидана

20 Мая 2021, 21:51,

Потенциальный уход главного тренера «Реала» Зинедина Зидана может сказаться на трансферных планах клуба. При этом этот фактор не повлияет на желание форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе переехать в Мадрид, сообщают источники AS. Французский нападающий мечтает поиграть под руководством Зидана, но даже в случае его ухода твердо намерен оказаться в «королевском» клубе. Так как 22-летний Мбаппе может бесплатно уйти из «ПСЖ», руководство французского клуба будет вынуждено немедленно его продавать.

Также отмечается, что резервным вариантом для «Реала» является форвард «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанн, который тоже будет стоит совсем недешево.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе
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