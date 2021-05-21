Зидан: «Я очень рад за Бензема»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидана высказался о возвращении нападающего Карима Бензема в сборную Франции на Евро-2020.

«Я очень рад за него. Это было то, чего он хотел, поэтому я счастлив. Он здорово играет, надеюсь, что ему удастся помочь сборной Франции», - цитирует специалиста пресс-служба «Реала».

Отметим, что Бензема был вызван в сборную Франции впервые с 2015 года.

33-летний французский нападающий сыграл 33 матча за «Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Контракт нападающего со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.