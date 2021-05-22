«Реал» чудом выиграл последний матч сезона, но в чемпионате Испании остался вторым

«Реал» в матче 38-го тура чемпионата Испании принимал «Вильярреал».

За четыре дня до финала Лиги Европы «Вильярреалу» Уная Эмери предстояло решить вопрос с попаданием в неё же. Ведь победа в финале над «Манчестер Юнайтед» (а с ней и участие в Лиге чемпионов) не гарантирована, а перед последним туром «подводная лодка» занимала седьмое место, которое даёт право лишь на Лигу конференций. В соперниках команды Уная Эмери - «Реал Сосьедад» и «Бетис», которые перед решающим матчем находились чуть выше.

У «Реала» мадридского соперник один - «Атлетико». Команда Зинедина Зидана до последнего боролась за чемпионство, но понимала, что для золотого успеха нужно многовато. Любая осечка «Атлетико» в Вальядолиде и свою победа над мотивированным «Вильярреалом». А лазарет «сливочных» как всегда переполнен - Кроос, Карвахаль, Менди, Азар и Лукас Васкес не смогли помочь в матче с «Вильярреалом».

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Треугольник в атаке «Реала» организовали Асенсио, Винисиус и Бензема, нашлось место в старте и молодому Гутьерресу. И активно начали «сливочные», проведя в быстрых атаках первую пятиминутку, но могли пропустить в первом же выпаде «Вильярреала». Заброс из глубины позволил Карлосу Бакке убежать на рандеву с Тибо Куртуа. Сам не ожидал этого форвард, немного замешкался и был накрыт Эдером Милитао. Но на этом проблемы «Реала» не закончились.

«Вильярреал» всё-таки открыл счёт и опять же центр обороны сыграл невнятно. С правого края Морено и Пино вошли в штрафную площадь, после суматохи Жерар мягкой передачей молодого Ереми, а тот мяч подработал и вторым касанием пробил руки Тибо Куртуа – 0:1. Любопытно, что «Атлетико» в тот момент тоже проигрывал. Но у «Реала» были свои проблемы. Под конец тайма «подводная лодка» чуть не забила второй. Педраса навесил в штрафную площадь, где почему-то никто не держал Карлоса Бакку. Колумбиец пробил из убойной позиции, но попал точно в Куртуа.

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У «Реала» опасными были только угловые. Так Эдер Милитао немного не попал в створ после навеса, так атаковал и Каземиро, пробивший по позиции Рульи. Ничего не предвещало гол «Реала», но на исходе часа хозяева всё-таки счёт сравняли. Правда, порадоваться не успели. Только Карим Бензема завершил точным ударом «черпачок» Каземиро, как включился VAR и обнаружил офсайд у француза. Гол не засчитали.

«Реал» атаковал всё сильнее (были хорошие моменты у Бензема и Модрича), но к концу матча победа «сливочных» уже не спасала. «Атлетико» обыграл «Вальядолид» в параллельной игре, и свою задачу решил, а команда Зидана расстроилась, но не завершила сезон домашним поражением. Карим Бензема всё-таки забил, за два касания приняв прострел Родриго. Это случилось на 87-й минуте, а уже на второй компенсированной Лука Модрич пушечным ударом под перекладину принёс хозяевам победу - 2:1. Но это лишь стало ложкой мёда.

В этом сезоне мадридский «Реал» финишировал вторым в Ла Лиге и остался без трофеев.