Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» чудом выиграл последний матч сезона, но в чемпионате Испании остался вторым

22 Мая 2021, 20:55,

«Реал» в матче 38-го тура чемпионата Испании принимал «Вильярреал».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:1 Вильярреал
    20' Пино Йереми (0:1)
(1:1) Бензема Карим 87'    
(2:1) Модрич Лука 90'    
Куртуа Тибо Одриосола Альваро   68' (Марсело Виера (   68') Милитао Эдер Варан Рафаэль Гутьеррес Мигель   68' (Начо Игнасио (   68') Вальверде Федерико Каземиро Карлос   68' (Диас Мариано (   68') Модрич Лука Асенсио Марко   56' (Родриго (   56') Бензема Карим Винисиус Жуниор   56' (Иско Аларкон (   56')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Рамос Серхио Лунин Андрей
Рульи Херонимо Марио Гаспар Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо Пино Йереми   81' (Раба Даниэль (   81') Капу Этьен   66' (Коклен Франсис (   66') Парехо Даниэль Тригерос Мануэль   86' (Гомес Мойсес (   86') Морено Херард   81' (Алькасер Пако (   81') Бакка Карлос   66' (Пенья Рубен (   66')
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Морено Альберто Фунес Мори Эступиньян Первис Асенхо Серхио Ниньо Фер
22 мая. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 

За четыре дня до финала Лиги Европы «Вильярреалу» Уная Эмери предстояло решить вопрос с попаданием в неё же. Ведь победа в финале над «Манчестер Юнайтед» (а с ней и участие в Лиге чемпионов) не гарантирована, а перед последним туром «подводная лодка» занимала седьмое место, которое даёт право лишь на Лигу конференций. В соперниках команды Уная Эмери - «Реал Сосьедад» и «Бетис», которые перед решающим матчем находились чуть выше.

У «Реала» мадридского соперник один - «Атлетико». Команда Зинедина Зидана до последнего боролась за чемпионство, но понимала, что для золотого успеха нужно многовато. Любая осечка «Атлетико» в Вальядолиде и свою победа над мотивированным «Вильярреалом». А лазарет «сливочных» как всегда переполнен - Кроос, Карвахаль, Менди, Азар и Лукас Васкес не смогли помочь в матче с «Вильярреалом».

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Треугольник в атаке «Реала» организовали Асенсио, Винисиус и Бензема, нашлось место в старте и молодому Гутьерресу. И активно начали «сливочные», проведя в быстрых атаках первую пятиминутку, но могли пропустить в первом же выпаде «Вильярреала». Заброс из глубины позволил Карлосу Бакке убежать на рандеву с Тибо Куртуа. Сам не ожидал этого форвард, немного замешкался и был накрыт Эдером Милитао. Но на этом проблемы «Реала» не закончились.

«Вильярреал» всё-таки открыл счёт и опять же центр обороны сыграл невнятно. С правого края Морено и Пино вошли в штрафную площадь, после суматохи Жерар мягкой передачей молодого Ереми, а тот мяч подработал и вторым касанием пробил руки Тибо Куртуа – 0:1. Любопытно, что «Атлетико» в тот момент тоже проигрывал. Но у «Реала» были свои проблемы. Под конец тайма «подводная лодка» чуть не забила второй. Педраса навесил в штрафную площадь, где почему-то никто не держал Карлоса Бакку. Колумбиец пробил из убойной позиции, но попал точно в Куртуа.

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У «Реала» опасными были только угловые. Так Эдер Милитао немного не попал в створ после навеса, так атаковал и Каземиро, пробивший по позиции Рульи. Ничего не предвещало гол «Реала», но на исходе часа хозяева всё-таки счёт сравняли. Правда, порадоваться не успели. Только Карим Бензема завершил точным ударом «черпачок» Каземиро, как включился VAR и обнаружил офсайд у француза. Гол не засчитали.

«Реал» атаковал всё сильнее (были хорошие моменты у Бензема и Модрича), но к концу матча победа «сливочных» уже не спасала. «Атлетико» обыграл «Вальядолид» в параллельной игре, и свою задачу решил, а команда Зидана расстроилась, но не завершила сезон домашним поражением. Карим Бензема всё-таки забил, за два касания приняв прострел Родриго. Это случилось на 87-й минуте, а уже на второй компенсированной Лука Модрич пушечным ударом под перекладину принёс хозяевам победу - 2:1. Но это лишь стало ложкой мёда.

В этом сезоне мадридский «Реал» финишировал вторым в Ла Лиге и остался без трофеев.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Реал Мадрид, Вильярреал
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
22 Мая 2021, 21:08

Реал на зубах и на характере выгрыз победу но этого оказалось не достаточно для чемпионства. Надеюсь на колоссальные изменения в стане Мадридцев такой игрой и с таким подходом трудно добиться чего нибудь значимого в обозримом будущем. Эмери собрал отличный коллектив, ой как не просто будет МЮ в финале ЛЕ. Будем болеть за субмарину, жалко их пролетают мимо ЛЕ...

0
ARTUR
22 Мая 2021, 20:59

Ну что ж... финиш , бестолковый сезон ла лиги , и еще более бестолковый Реала , может два три матча были от прошлого королевского клуба , а так все как и сегодняшний тухляк , матч выигран благодаря мастерству Бензема , унылый первый тайм , где НИЧЕГО НЕ МОГЛИ , вот просто ни о чем ...

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