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Зидан уверен, что без него «Реал» может играть лучше

21 Мая 2021, 16:35,

Перед матчем 38-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан снова был вынужден отвечать на вопросы о своём будущем.

- У нас завтра матч, важно именно это. А потом посмотрим. У нас будет время обсудить эту тему. Сейчас не подходящий момент, - заявил французский специалист на пресс-конференции. - Вы думаете, что после 37 туров мы будем терять время на обсуждение того, что случится в следующем сезоне? Буду я или кто-то другой - это неважно. Есть команд. Нас интересует завтрашний день.

На вопрос о том, может ли «Реал» играть лучше под руководством другого тренера, Зидан ответил утвердительно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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