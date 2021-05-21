Зидан уверен, что без него «Реал» может играть лучше

Перед матчем 38-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан снова был вынужден отвечать на вопросы о своём будущем.

- У нас завтра матч, важно именно это. А потом посмотрим. У нас будет время обсудить эту тему. Сейчас не подходящий момент, - заявил французский специалист на пресс-конференции. - Вы думаете, что после 37 туров мы будем терять время на обсуждение того, что случится в следующем сезоне? Буду я или кто-то другой - это неважно. Есть команд. Нас интересует завтрашний день.

На вопрос о том, может ли «Реал» играть лучше под руководством другого тренера, Зидан ответил утвердительно.