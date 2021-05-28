Конте может возглавить «Реал»

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28 Мая 2021, 22:20,
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Итальянский тренер Антонио Конте распрощался с «Интером» после завоевания чемпионского титула, но в ранге безработного наставник не задержится – к нему проявляет интерес мадридский «Реал».
Клуб из Мадрида расстался с Зинедином Зиданом, и Конте – один из кандидатов на вакантный пост. Издание Calciomercato сообщает, что руководство «Реала» уже обсудило с итальянцем возможную кадровую революцию в преддверии нового сезона. Помимо Конте, «Реал» засматривается на Маурисио Почеттино, который возглавил французский «ПСЖ» после ухода Томаса Тухеля в конце 2020 года.
Напомним, что Конте, игравший за «Ювентус» и «Лечче», перешёл в «Интер» после двух лет работы в лондонском «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте, Примера
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