Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Конте может возглавить «Реал»

28 Мая 2021, 22:20,

Итальянский тренер Антонио Конте распрощался с «Интером» после завоевания чемпионского титула, но в ранге безработного наставник не задержится – к нему проявляет интерес мадридский «Реал».

Клуб из Мадрида расстался с Зинедином Зиданом, и Конте – один из кандидатов на вакантный пост. Издание Calciomercato сообщает, что руководство «Реала» уже обсудило с итальянцем возможную кадровую революцию в преддверии нового сезона. Помимо Конте, «Реал» засматривается на Маурисио Почеттино, который возглавил французский «ПСЖ» после ухода Томаса Тухеля в конце 2020 года.

Напомним, что Конте, игравший за «Ювентус» и «Лечче», перешёл в «Интер» после двух лет работы в лондонском «Челси».

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Реал Мадрид, Антонио Конте, Примера
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
28 Мая 2021, 22:41

Чехорда с тренерами топ-клубов продолжается, если Конте будет в Мадриде это будет бомба...

0
slain
28 Мая 2021, 23:24

Ага, еще одну шестилетку оформит)

0
Misha_diablo_football
28 Мая 2021, 23:28

Конте похлеще Зидана будет у него до этого (Реала) не было такого боевого коллектива и трансферной поддержки со стороны руководства...

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