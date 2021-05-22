Каземиро: «Мы были в одном матче от финала Лиги чемпионов и победы в Примере»

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что команда может занести себе этот сезон в актив, несмотря на отсутствие трофеев.

- Грустно осознавать, что мы проиграли Ла Лигу, но все футболисты горды, - приводит слова Каземиро Mundo Deportivo. - Это был богатый на травмы год, осложненный ситуацией с коронавирусом. Но это сказалось на всех. Тем не менее, я считаю, что мы были в одном матче от финала Лиги чемпионов и победы в Примере. Этим можно гордиться. Но, конечно, понятно, что если не побеждаешь, то надо что-то менять.

Интересно, имел ли в виду Каземиро возможный уход с тренерского мостика Зинедина Зидана.