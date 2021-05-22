Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Каземиро: «Мы были в одном матче от финала Лиги чемпионов и победы в Примере»

22 Мая 2021, 23:55,

Полузащитник «Реала» Каземиро считает, что команда может занести себе этот сезон в актив, несмотря на отсутствие трофеев.

- Грустно осознавать, что мы проиграли Ла Лигу, но все футболисты горды, - приводит слова Каземиро Mundo Deportivo. - Это был богатый на травмы год, осложненный ситуацией с коронавирусом. Но это сказалось на всех. Тем не менее, я считаю, что мы были в одном матче от финала Лиги чемпионов и победы в Примере. Этим можно гордиться. Но, конечно, понятно, что если не побеждаешь, то надо что-то менять.

Интересно, имел ли в виду Каземиро возможный уход с тренерского мостика Зинедина Зидана.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Каземиро
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