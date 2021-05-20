Касильяс: «Зидана не за что критиковать»

Перед заключительным туром чемпионата Испании вовсю идут разговоры о предстоящем уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера мадридского «Реала». Французского специалиста критикуют за результаты команды, которая до последнего борется за чемпионское звание.

- Зидана не за что критиковать, - заявил бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс Radio MARCA. - Его достижения невероятные. Подобного могут добиться только избранные, а, возможно, и вовсе единицы.

Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов и имеет по два триумфа в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.