Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Касильяс: «Зидана не за что критиковать»

20 Мая 2021, 20:16,

Перед заключительным туром чемпионата Испании вовсю идут разговоры о предстоящем уходе Зинедина Зидана с должности главного тренера мадридского «Реала». Французского специалиста критикуют за результаты команды, которая до последнего борется за чемпионское звание.

- Зидана не за что критиковать, - заявил бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс Radio MARCA. - Его достижения невероятные. Подобного могут добиться только избранные, а, возможно, и вовсе единицы.

Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов и имеет по два триумфа в чемпионате Испании, Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Икер Касильяс
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