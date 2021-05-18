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«Реал» предложит новый контракт Бензема

18 Мая 2021, 22:51,

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Каримом Бензема.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», руководство «сливочных» намерено предложить французу соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что «Реал» не форсирует события, между клубом и футболистом прекрасные отношения. Мадридцы перейдут к обсуждению нового контракта в подходящий момент.

Напомним, что Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020.

33-летний нападающий сыграл 33 матча за «Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Действующее соглашение Бензема с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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