«Реал» предложит новый контракт Бензема

Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с нападающим Каримом Бензема.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», руководство «сливочных» намерено предложить французу соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года. Отмечается, что «Реал» не форсирует события, между клубом и футболистом прекрасные отношения. Мадридцы перейдут к обсуждению нового контракта в подходящий момент.

Напомним, что Бензема попал в заявку сборной Франции на Евро-2020.

33-летний нападающий сыграл 33 матча за «Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Действующее соглашение Бензема с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.