Аллегри ждёт официального предложения от «Реала»

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри надеется, что Зинедин Зидан покинет мадридский «Реал» по итогам сезона.

По данным As, Аллегри уже отказался от предложения «Тоттенхэма», который покинул Жозе Моуриньо, ради возможности возглавить «Реал Мадрид». Руководство испанской команды находится в режиме ожидания, так как действующий тренер коллектива Зинедин Зидан ещё не принял решения о своей дальнейшей судьбе в клубе. В случае его отставки, имя Аллегри находится в шорт-листе «сливочных».

Последним местом работы Массимилиано Аллегри был туринский «Ювентус», с которым специалист пять раз становился чемпионом Серии А, четырехкратным обладателем Кубка Италии и двукратным победителем в Суперкубке страны.