По завершению сезона Зидан сообщит Пересу, останется ли в «Реале»

Действующий тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не уверен, что останется в команде на следующий сезон.

В испанскую газету As поступила информация, что после матча против «Вильярреала», который станет последним в Примере 2020/21 для «Реала», Зидан расскажет президенту клуба Флорентино Пересу о дальнейших планах на тренерскую карьеру. Испанские журналисты сообщают, что глава «сливочных» готов к тому, что по завершению сезона придется искать нового наставника коллектива.

Пару дней назад была новость о том, что «Реал» рассматривает на замену Зидану безработного Массимилиано Аллегри и бывшего нападающего клуба Рауля.