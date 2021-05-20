Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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По завершению сезона Зидан сообщит Пересу, останется ли в «Реале»

20 Мая 2021, 17:09,

Действующий тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не уверен, что останется в команде на следующий сезон. 

В испанскую газету As поступила информация, что после матча против «Вильярреала», который станет последним в Примере 2020/21 для «Реала», Зидан расскажет президенту клуба Флорентино Пересу о дальнейших планах на тренерскую карьеру. Испанские журналисты сообщают, что глава «сливочных» готов к тому, что по завершению сезона придется искать нового наставника коллектива. 

Пару дней назад была новость о том, что «Реал» рассматривает на замену Зидану безработного Массимилиано Аллегри и бывшего нападающего клуба Рауля. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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