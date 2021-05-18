Кто возглавит «Реал» в случае ухода Зидана

Зинедин Зидан летом может покинуть «Реал». Сообщается, что француз сам хочет сменить обстановку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто заменит француза.

О возможном уходе Зинедина Зидана из «Реала» говорят на протяжении всего сезона. Зимой и ранней весной велись разговоры о том, что клуб уволит француза из-за плохих результатов. Энрике Рикельме даже баллотировался на пост президента «Реала», обещая уволить Зидана. Однако француз в решающий момент вновь преобразил команду, и «Реал» со всеми своими проблемами в целом завершает сезон на хорошем уровне. Но теперь уже сам Зидан задумался об уходе.

Француз уже покидал «Реал», считая, что команде нужно обновление. Демарш Зидана, провал Лопетеги этот процесс запустил, но к логичному завершению не привёл. При этом давление на француза высоко.

Интересно, что текущая ситуация такая, что у «Реала» не так много кандидатов на замену Зидана. Юлиана Нагельсманна забрала «Бавария», а Маурисио Почеттино уже в «ПСЖ» — их обоих ранее связывали с постом рулевого «сливочных». Хулена Лопетеги в Мадриде вновь представить нельзя, а Унаи Эмери после провалов в «ПСЖ» и «Арсенале» переманивать не будут.

По сути, вариантов у «Реала» не так много. Самый очевидный — это Массимилиано Аллегри, который уже два года сидит без дела. Аллегри связывали с работой в «МЮ», «ПСЖ» и «Челси», но его не назначали по разным причинам. Однако главный вопрос в мотивации самого итальянца — насколько он вообще хочет работать, на каких условиях, захочет ли он перестраивать «Реал» или будет готов работать с имеющимся составом.

При этом Аллегри не выглядит стопроцентным вариантом. Не забудем, что Лигу чемпионов он так ни разу и не выиграл, проиграв оба финала. Причём оба раза это было без шансов.

Не забудем ещё про одного итальянца, которого тоже ранее связывали с переездом в Мадрид. Антонио Конте стал чемпионом Италии, но продолжать развивать «Интер» ему будет тяжело. В Милане попросили футболистов на два месяца отказаться от зарплаты, что намекает на финансовые сложности. Вряд ли «Интер» сможет серьёзно усилиться на трансферном рынке, и этим можно воспользоваться, чтобы переманить своенравного Конте. Правда, его опыт в Лиге чемпионов настолько ужасный, что «Реал» должен дважды подумать.

Кто ещё из больших тренеров доступен? Представить Маурицио Сарри в Мадриде слишком сложно — уж совсем его образ не подходит королевскому коллективу. Йоахима Лёва едва ли позовут на клубную работу — слишком давно он занимался сборной.

Есть ещё один вариант, но это сплошной риск. Речь, конечно, о Рауле, который руководит «Кастильей». Его приглашение во вторую команду — это намек, что в будущем он может возглавить первую. Такой путь ранее преодолел как раз Зидан. Однако поставить на поток переход тренеров из «Кастильи» в «Реал» сложно. Доверить молодому Раулю основу — это очень рискованное решение. Не стоит забывать, что у того же Солари переход не получился.

Всё более очевидно, что «Реалу» надо всё же любой ценой уговорить Зидана остаться. Лучшего тренера мадридцам сейчас просто не найти.

Андрей Центров