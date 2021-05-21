Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Азар пропустил тренировку

21 Мая 2021, 13:30,

Вингер «Реала» Эден Азар пропустил последнюю групповую тренировку «Реала» в нынешнем сезоне. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает журналист Мельчор Руис. Он отметил, что Азар в пятницу занимался в тренажёрном зале.

В чемпионате Испании сезона 2020/2021 Эден Азар провёл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.

В субботу «Реал» проведёт заключительный матч сезона против «Вильярреала» на своём поле. Если команда Зинедина Зидана победит, а «Атлетико» потеряет очки в гостях у «Вальядолида», «сливочные» станут чемпионами Испании. При любых других раскладах титул Примеры достанется «матрасникам».  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола