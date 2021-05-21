​Азар пропустил тренировку

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21 Мая 2021, 13:30,
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Вингер «Реала» Эден Азар пропустил последнюю групповую тренировку «Реала» в нынешнем сезоне. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает журналист Мельчор Руис. Он отметил, что Азар в пятницу занимался в тренажёрном зале.
В чемпионате Испании сезона 2020/2021 Эден Азар провёл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.
В субботу «Реал» проведёт заключительный матч сезона против «Вильярреала» на своём поле. Если команда Зинедина Зидана победит, а «Атлетико» потеряет очки в гостях у «Вальядолида», «сливочные» станут чемпионами Испании. При любых других раскладах титул Примеры достанется «матрасникам».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар