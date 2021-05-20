Павлюченко: «У Модрича уровень Роналду и Месси»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о лучшем футболисте, с которым ему посчастливилось сыграть за одну команду.

Павлюченко выступал с Модричем за «Тоттенхэм». Российский форвард провёл в Лондоне три сезона (с 2008 по 2011), сыграв в 78 матчах. Хорватский полузащитник задержался в Англии ещё на один год, а затем перешёл в мадридский «Реал». По словам Павлюченко, временами он останавливался на тренировках, чтобы просто посмотреть как Лука работает с мячом. Роман назвал Модрича тем игроком, у которого невозможно отобрать мяч. Также Павлюченко считает, что хорват обладает уровнем игры как у Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом и многом другом Павлюченко рассказал в интервью для YouTube-канала «Поз и Кос».

Оба футболиста ещё не завершили карьеру. Модрич до сих пор играет в мадридском «Реале», а Павлюченко представляет «Знамя» из Ногинска.