Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Павлюченко: «У Модрича уровень Роналду и Месси»

20 Мая 2021, 16:31,

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о лучшем футболисте, с которым ему посчастливилось сыграть за одну команду. 

Павлюченко выступал с Модричем за «Тоттенхэм». Российский форвард провёл в Лондоне три сезона (с 2008 по 2011), сыграв в 78 матчах. Хорватский полузащитник задержался в Англии ещё на один год, а затем перешёл в мадридский «Реал». По словам Павлюченко, временами он останавливался на тренировках, чтобы просто посмотреть как Лука работает с мячом. Роман назвал Модрича тем игроком, у которого невозможно отобрать мяч. Также Павлюченко считает, что хорват обладает уровнем игры как у Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом и многом другом Павлюченко рассказал в интервью для YouTube-канала «Поз и Кос». 

Оба футболиста ещё не завершили карьеру. Модрич до сих пор играет в мадридском «Реале», а Павлюченко представляет «Знамя» из Ногинска. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Роман Павлюченко, Лука Модрич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола