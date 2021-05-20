Кто станет чемпионом Испании: интриги последнего тура Примеры

На выходных пройдут матчи заключительного тура чемпионата Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации на различных участниках турнирной таблицы и рассказывает о существующих интригах.

Кто станет чемпионом

М Команда И В Н П РМ О 1 Атлетико 37 25 8 4 65:24 83 2 Реал 37 24 9 4 65:27 81

«Вальядолид» - «Атлетико»

«Реал» - «Вильярреал»

Трофей Примеры точно отправится в Мадрид, но пока непонятно, в какой из клубов. «Атлетико» опережает «Реал» на два очка и в случае своей победы станет чемпионом Испании. «Реалу» же нужна своя победа и любая потеря очков «Атлетико». Если команды будут иметь по 84 очка, команда Зинедина Зидана будет выше за счёт перевеса в личных встречах (2:0, 1:1).

Лига чемпионов: без интриг

А вот интриги в плане борьбы за путёвки в Лигу чемпионов нет. Испанию в сильнейшем клубном турнире континента снова представят «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Состав топ-4 Примеры определился достаточно давно.

Кто отправится в Лигу Европы и Лигу конференций

М Путёвка Команда И В Н П РМ О 5 Лига Европы Реал Сосьедад 37 16 11 10 58:38 59 6 Лига Европы Бетис 37 16 10 11 47:48 58 7 Лига конференций Вильярреал 37 15 13 9 59:42 58

«Осасуна» - «Реал Сосьедад»

«Сельта» - «Бетис»

«Реал» - «Вильярреал»

Путёвки во второй и третий по престижности евротурниры точно получат «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал». Вопрос в том, кто из них отправится в Лигу Европы (две путёвки), а кто – в Лигу конференций (одна путёвка). Вариантов тут достаточно много, каждая из команд может занять как 5-е место, так и 7-е.

Важно разобраться с тем, что мы будем иметь при равенстве очков у двух или даже всех трёх команд.

Первое – при равенстве очков «Бетис» будет выше «Вильярреала» (1:1, 2:1).

Второе – при равенстве очков «Реал Сосьедад» будет выше «Бетиса» (2:2, 3:0).

Третье – при равенстве очков между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом» команды будут сравниваться по общей разности мячей, ведь они дважды сыграли вничью (1:1, 1:1). У «Вильярреала» при таком раскладе останется разница +17 (для равенства очков с «Реалом Сосьедад» «подводники» должны сыграть вничью), и всё будет зависеть от того, с каким счётом проиграет «Реал Сосьедад» (сейчас у команды разница +20).

Четвёртое – при равенстве очков у трёх команд места распределятся так:

М Путёвка Команда Очки в личных встречах 5 Лига Европы Реал Сосьедад 6 6 Лига Европы Бетис 5 7 Лига конференций Вильярреал 3

Как видим, «Вильярреалу» будет сложно подняться из зоны Лиги конференций в зону Лиги Европы. По сути, команде Унаи Эмери нужно обыгрывать на выезде борющийся за чемпионство «Реал» и надеяться на осечку хотя бы одного из конкурентов. Ничьей в Мадриде «подводникам» хватит либо в случае поражения «Бетиса» от «Сельты», либо в случае поражения «Реала Сосьедад» в гостях у «Осасуны» с разницей в четыре или более голов.

Кто вылетит

М Исход Команда И В Н П РМ О 17 Уэска 37 7 12 18 34:53 33 18 Вылет Эльче 37 7 12 18 32:55 33 19 Вылет Вальядолид 37 5 16 16 33:55 31 20 Вылет Эйбар 37 6 12 19 29:51 30

«Уэска» - «Валенсия»

«Эльче» - «Атлетик»

«Вальядолид» - «Атлетико»

«Эйбар» уже вылетел в Сегунду. Даже если в последнем туре команда выиграет, «Уэска» с «Эльче» проиграют, а «Вальядолид» потеряет очки, то при равенстве очков у трёх команд (по 33 балла у «Эльче», «Уэски» и «Эйбара») ситуация будет следующая:

М Исход Команда Очки в личных встречах 17 Эльче 7 18 Вылет Уэска 6 19 Вылет Эйбар 2 20 Вылет Вальядолид -

Разберём и другие расклады на случаи равенства очков:

При равенстве очков «Уэска» будет выше «Эльче» (3:1, 0:0).

При равенстве очков «Уэска» будет выше «Вальядолида» (3:1, 2:2).

При равенстве очков между «Эльче» и «Вальядолидом» команды будут сравниваться по общей разности мячей, так как они дважды сыграли вничью (1:1, 2:2). «Вальядолид» при такой ситуации точно будет выше, так как даже сейчас он имеет лучшую разность мячей, а для такого расклада он должен победить при ничьей конкурента.

Если «Уэска», «Эльче» и «Вальядолид» наберут по 34 очка, ситуация будет следующая:

М Исход Команда Очки в личных встречах 17 Уэска 8 18 Вылет Вальядолид 3 (разница 6:8) 19 Вылет Эльче 3 (разница 4:6)

Как видим, «Вальядолиду», не побеждавшему в Ла Лиге с начала марта, будет сложно спастись. Нужно обыгрывать лидирующий «Атлетико» и надеяться на то, «Уэска» проиграет, а «Эльче» не выиграет.

Скорее всего, «Вальядолид» присоединится к «Эйбару» в Сегунде. А вот заочная борьба между «Уэской» и «Эйбаром» обещает получиться интересной.