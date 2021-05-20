Кто станет чемпионом Испании: интриги последнего тура Примеры

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20 Мая 2021, 19:55,
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На выходных пройдут матчи заключительного тура чемпионата Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации на различных участниках турнирной таблицы и рассказывает о существующих интригах.
Кто станет чемпионом
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Атлетико
|37
|25
|8
|4
|65:24
|83
|2
|Реал
|37
|24
|9
|4
|65:27
|81
«Вальядолид» - «Атлетико»
«Реал» - «Вильярреал»
Трофей Примеры точно отправится в Мадрид, но пока непонятно, в какой из клубов. «Атлетико» опережает «Реал» на два очка и в случае своей победы станет чемпионом Испании. «Реалу» же нужна своя победа и любая потеря очков «Атлетико». Если команды будут иметь по 84 очка, команда Зинедина Зидана будет выше за счёт перевеса в личных встречах (2:0, 1:1).
Лига чемпионов: без интриг
А вот интриги в плане борьбы за путёвки в Лигу чемпионов нет. Испанию в сильнейшем клубном турнире континента снова представят «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Состав топ-4 Примеры определился достаточно давно.
Кто отправится в Лигу Европы и Лигу конференций
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|5
|Лига Европы
|Реал Сосьедад
|37
|16
|11
|10
|58:38
|59
|6
|Лига Европы
|Бетис
|37
|16
|10
|11
|47:48
|58
|7
|Лига конференций
|Вильярреал
|37
|15
|13
|9
|59:42
|58
«Осасуна» - «Реал Сосьедад»
«Сельта» - «Бетис»
«Реал» - «Вильярреал»
Путёвки во второй и третий по престижности евротурниры точно получат «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Вильярреал». Вопрос в том, кто из них отправится в Лигу Европы (две путёвки), а кто – в Лигу конференций (одна путёвка). Вариантов тут достаточно много, каждая из команд может занять как 5-е место, так и 7-е.
Важно разобраться с тем, что мы будем иметь при равенстве очков у двух или даже всех трёх команд.
Первое – при равенстве очков «Бетис» будет выше «Вильярреала» (1:1, 2:1).
Второе – при равенстве очков «Реал Сосьедад» будет выше «Бетиса» (2:2, 3:0).
Третье – при равенстве очков между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом» команды будут сравниваться по общей разности мячей, ведь они дважды сыграли вничью (1:1, 1:1). У «Вильярреала» при таком раскладе останется разница +17 (для равенства очков с «Реалом Сосьедад» «подводники» должны сыграть вничью), и всё будет зависеть от того, с каким счётом проиграет «Реал Сосьедад» (сейчас у команды разница +20).
Четвёртое – при равенстве очков у трёх команд места распределятся так:
|М
|Путёвка
|Команда
|Очки в личных встречах
|5
|Лига Европы
|Реал Сосьедад
|6
|6
|Лига Европы
|Бетис
|5
|7
|Лига конференций
|Вильярреал
|3
Как видим, «Вильярреалу» будет сложно подняться из зоны Лиги конференций в зону Лиги Европы. По сути, команде Унаи Эмери нужно обыгрывать на выезде борющийся за чемпионство «Реал» и надеяться на осечку хотя бы одного из конкурентов. Ничьей в Мадриде «подводникам» хватит либо в случае поражения «Бетиса» от «Сельты», либо в случае поражения «Реала Сосьедад» в гостях у «Осасуны» с разницей в четыре или более голов.
Кто вылетит
|М
|Исход
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|17
|Уэска
|37
|7
|12
|18
|34:53
|33
|18
|Вылет
|Эльче
|37
|7
|12
|18
|32:55
|33
|19
|Вылет
|Вальядолид
|37
|5
|16
|16
|33:55
|31
|20
|Вылет
|Эйбар
|37
|6
|12
|19
|29:51
|30
«Уэска» - «Валенсия»
«Эльче» - «Атлетик»
«Вальядолид» - «Атлетико»
«Эйбар» уже вылетел в Сегунду. Даже если в последнем туре команда выиграет, «Уэска» с «Эльче» проиграют, а «Вальядолид» потеряет очки, то при равенстве очков у трёх команд (по 33 балла у «Эльче», «Уэски» и «Эйбара») ситуация будет следующая:
|М
|Исход
|Команда
|Очки в личных встречах
|17
|Эльче
|7
|18
|Вылет
|Уэска
|6
|19
|Вылет
|Эйбар
|2
|20
|Вылет
|Вальядолид
|-
Разберём и другие расклады на случаи равенства очков:
При равенстве очков «Уэска» будет выше «Эльче» (3:1, 0:0).
При равенстве очков «Уэска» будет выше «Вальядолида» (3:1, 2:2).
При равенстве очков между «Эльче» и «Вальядолидом» команды будут сравниваться по общей разности мячей, так как они дважды сыграли вничью (1:1, 2:2). «Вальядолид» при такой ситуации точно будет выше, так как даже сейчас он имеет лучшую разность мячей, а для такого расклада он должен победить при ничьей конкурента.
Если «Уэска», «Эльче» и «Вальядолид» наберут по 34 очка, ситуация будет следующая:
|М
|Исход
|Команда
|Очки в личных встречах
|17
|Уэска
|8
|18
|Вылет
|Вальядолид
|3 (разница 6:8)
|19
|Вылет
|Эльче
|3 (разница 4:6)
Как видим, «Вальядолиду», не побеждавшему в Ла Лиге с начала марта, будет сложно спастись. Нужно обыгрывать лидирующий «Атлетико» и надеяться на то, «Уэска» проиграет, а «Эльче» не выиграет.
Скорее всего, «Вальядолид» присоединится к «Эйбару» в Сегунде. А вот заочная борьба между «Уэской» и «Эйбаром» обещает получиться интересной.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Севилья, Вильярреал, Реал Сосьедад, Бетис, Эйбар, Вальядолид, Эльче, Уэска