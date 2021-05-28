Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Романьоли – на радаре «Барселоны»

28 Мая 2021, 14:05,

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может продолжить карьеру в «Барселоне». Вчера агент Мино Райола провёл деловую встречу с представителями «блаугранас» - в ходе беседы фигурировали имена Доннаруммы и Романьоли.

Текущий контракт итальянца с «россонери» рассчитан до конца июня 2022 года, но пока неясно, настроен ли Алессио уезжать в Испанию. Издание Calciomercato считает, что трансфер вполне реален. Напомним, что Романьоли провёл концовку сезона 2020/21 на скамейке запасных – он не выходил на поле в играх с «Аталантой», «Кальяри», «Торино» и «Ювентусом». Добавим, что услуги защитника оцениваются порталом Transfermarket в 30 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Барселона, Милан, Алессио Романьоли
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
28 Мая 2021, 14:41

нафига он Барсе ??

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