Романьоли – на радаре «Барселоны»

Центральный защитник «Милана» Алессио Романьоли может продолжить карьеру в «Барселоне». Вчера агент Мино Райола провёл деловую встречу с представителями «блаугранас» - в ходе беседы фигурировали имена Доннаруммы и Романьоли.

Текущий контракт итальянца с «россонери» рассчитан до конца июня 2022 года, но пока неясно, настроен ли Алессио уезжать в Испанию. Издание Calciomercato считает, что трансфер вполне реален. Напомним, что Романьоли провёл концовку сезона 2020/21 на скамейке запасных – он не выходил на поле в играх с «Аталантой», «Кальяри», «Торино» и «Ювентусом». Добавим, что услуги защитника оцениваются порталом Transfermarket в 30 миллионов евро.