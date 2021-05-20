Ракитич - о Месси: «Если на «Плейстейшн» забивать по 30 голов за сезон, тебя назовут обманщиком, который использует коды»

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20 Мая 2021, 22:47,
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич лестно отозвался о бывшем одноклубнике по «Барселоне» Лионеле Месси.
- Футболисту всегда хочется играть рядом с лучшими игроками, а когда это лучший футболист мира, даже лучше. Это были невероятные шесть лет, когда я многому научился, - заявил 33-летний Ракитич Goal. - Смотрю на Лео, который девять лет подряд забивает не менее 30 голов, и кажется, что это видеоигра. Если проделать такое на «Плейстейшн», тебя назовут обманщиком, который использует коды. Просто нужно наслаждаться этим каждый день. Я горжусь тем, что был рядом с ним так долго, что сражался с ним за различные титулы и много чего выиграл.
Ракитич вернулся в «Севилью» в прошлом году. Месси летом может покинуть «Барселону», где провел всю карьеру.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Иван Ракитич