Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Тер Штеген перенёс операцию на колене

20 Мая 2021, 20:40,

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген был успешно прооперирован на колене. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Вратарь же отметился сообщением в своем твиттер-аккаунте: «Всё прошло хорошо». Также он отметил, что нацелен на скорейшем  и полном восстановлении и поблагодарил болельщиков за теплые слова.

Напомним, что из-за операции на сухожилии немецкий футболист будет вынужден пропустить финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В завершающемся сезоне 29-летний вратарь пропустил 50 мячей в 42 матчах, а также отстоял на ноль в 14 поединках.

«Барселона» провалила концовку сезона и не поднимется выше третьего места в чемпионате Испании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Марк-Андре Тер Штеген
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