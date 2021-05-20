Тер Штеген перенёс операцию на колене

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген был успешно прооперирован на колене. Об этом сообщает официальный сайт каталонцев.

Вратарь же отметился сообщением в своем твиттер-аккаунте: «Всё прошло хорошо». Также он отметил, что нацелен на скорейшем и полном восстановлении и поблагодарил болельщиков за теплые слова.

Напомним, что из-за операции на сухожилии немецкий футболист будет вынужден пропустить финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В завершающемся сезоне 29-летний вратарь пропустил 50 мячей в 42 матчах, а также отстоял на ноль в 14 поединках.

«Барселона» провалила концовку сезона и не поднимется выше третьего места в чемпионате Испании.