Куман: «Этот состав не уровня «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победы над «Эйбаром» подвёл итоги сезона.

- Если посмотрите на все матчи сезона, стартовый состав и запасные - это очень молодая команда в отличие от «Реала» и «Атлетико», где больше опытных игроков, возможно, у них меньше будущего, - заявил Куман на пресс-конференции.

- Когда мы пришли, команда была укомплектована, мы приобрели только Деста в последний день. Этот состав не уровня «Барселоны». Команда не готова, и ее нельзя создать за один сезон.

Не думаю, что этой мой последний матч, у меня есть контракт, я спокоен. Если клуб захочет что-то изменить, тогда нужно будет поговорить со мной, - заключил наставник.