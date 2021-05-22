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Куман: «Этот состав не уровня «Барселоны»

22 Мая 2021, 22:10,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после победы над «Эйбаром» подвёл итоги сезона.

- Если посмотрите на все матчи сезона, стартовый состав и запасные - это очень молодая команда в отличие от «Реала» и «Атлетико», где больше опытных игроков, возможно, у них меньше будущего, - заявил Куман на пресс-конференции.

- Когда мы пришли, команда была укомплектована, мы приобрели только Деста в последний день. Этот состав не уровня «Барселоны». Команда не готова, и ее нельзя создать за один сезон.

Не думаю, что этой мой последний матч, у меня есть контракт, я спокоен. Если клуб захочет что-то изменить, тогда нужно будет поговорить со мной, - заключил наставник.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (5)
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0
Sergo
22 Мая 2021, 23:34

Этот состав не уровня Барселоны, да и тренер, тоже...

0
skywoker
22 Мая 2021, 23:15

вот вот
дилетанты насобирали непонятно кого непонятно откуда, что до сих пор ключевые игроки это месси, бускетс, пике и альба, а потом ждут что куман из этих неподходящих для команды игроков создаст подобие пеп тим... ну ну

0
Шарипов Тахир
22 Мая 2021, 22:28

В одном соглашусь с Куманом, что большинство игроков текущего состава команды не уровень Барселоны. Но в целом, предположу, что по системе оценок: Удовлетворительно или Неудовлетворительно, Куман от руководства клуба получит НЕУД, так как не воспользовался отличной возможностью после осечек Атлетико М и Реал М (обыграв Гранаду, и выиграв остальные матчи) выиграть Ла Лигу, чем и подписал себе приговор.

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0
pol-black
22 Мая 2021, 22:18

по телефону Лапорта поговорит.

0
Артур Измаилов
22 Мая 2021, 22:12

Да вообще то ты тоже, физрук ! )

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