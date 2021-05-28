Вейналдум перейдёт в «Барселону», несмотря на интерес из Серии А

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум отверг предложения «Интера» и «Ромы» ради трансфера в «Барселону». Журналисты Calciomercato, ссылаясь на мнение коллег из Mundo Deportivo, сообщают, что экс-игрок «Ньюкасла» ранее получил предложения о переходе от представителей Серии А.

По мнению итальянской прессы, Вейналдум находится в шаге от переезда в испанский чемпионат – контракт хавбека с «красными» подходит к завершению в конце июня. Портал Transfermarket оценивает услуги 30-летнего голландца в 30 миллионов евро. Добавим, что в сезоне 2020/21 Вейналдум провёл 38 матчей в АПЛ и стал автором 2 точных ударов.