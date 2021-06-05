«Милан» хочет подписать Фирпо

Руководство «Милана» остро озабочено подписанием нового левого защитника после того, как не удалось продлить с «Манчестер Юнайтед» арендный договор Диогу Далота

Calciomercato полагает, что резервным вариантом станет Жуниор Фирпо – 24-летний защитник связан контрактными обязательствами с «Барселоной», а его услуги на рынке труда оцениваются в 10 миллионов евро.

Контракт Фирпо, согласившегося представлять интересы сборной Доминиканской Республики, теряет юридическую силу летом 2024 года. В минувшем сезоне Примеры он провёл только семь матчей за «сине-гранатовых», набрав по системе «гол+пас» два очка.