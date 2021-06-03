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«Спортинг» хочет пригласить Тринкана

03 Июня 2021, 09:45,

Форвард «Барселоны» Франсишку Тринкан угодил в сферу интересов «Спортинга», однако руководство «сине-гранатовых» не намерено избавляться от 21-летнего форварда в летнее трансферное окно даже на правах аренды.

Журналисты Calciomercato считают, что «Спортинг» может добиться своего, так как до завершения лета ещё много времени. Бывший игрок «Браги» в минувшем сезоне провёл в Ла Лиге 28 матчей, став автором трёх забитых голов и двух результативных передач.

Примечательно, что Тринкан лишь трижды появлялся в стартовой обойме. Портал Transfermarkt оценивает услуги португальца, частенько играющего на позиции правого вингера, в 25 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Барселона, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Франсишку Тринкан
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