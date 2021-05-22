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О переходе Агуэро в «Барселону» будет объявлено после финала Лиги чемпионов

22 Мая 2021, 00:35,

Нападающий Серхио Агуэро в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», аргентинец на днях должен пройти медицинское обследование перед подписанием соглашения с каталонцами. Официально о переходе будет объявлено после финала Лиги чемпионов. Отмечается, что Агуэро отклонил предложения от трёх клубов, чтобы присоединиться к «Барселоне».

Агуэро сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Матч между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится в субботу, 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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