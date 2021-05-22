Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Балаге: Месси примет судьбоносное решение в течение двух недель

22 Мая 2021, 17:36,

В субботу «Барселона» проводит финальный матч сезона 2020/21, после чего футболисты уходят в отпуск или уезжают в национальные сборные. Не исключено, что форвард «блауграны» Лионель Месси сегодня проведет последний матч за команду, в которой провел всю карьеру. Он до сих пор не объявил о том, где продолжит карьеру.

- Месси будет ждать две недели, когда большие клубы принимают решения, - написал инсайдер Гильем Балаге в «Твиттере». - Ему придется выбирать, оставаться в клубе еще на пару лет во время перестройки команды, или же  помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что прошлым летом Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но вынужден был отработать год по контракту.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Гильем Балаге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Alex1972
22 Мая 2021, 18:08

Месси уже провел свой последний матч за Барселону, сегодня он играть не будет.... Это правильно.. Думаю, что он уйдет...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола