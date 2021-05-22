Балаге: Месси примет судьбоносное решение в течение двух недель

В субботу «Барселона» проводит финальный матч сезона 2020/21, после чего футболисты уходят в отпуск или уезжают в национальные сборные. Не исключено, что форвард «блауграны» Лионель Месси сегодня проведет последний матч за команду, в которой провел всю карьеру. Он до сих пор не объявил о том, где продолжит карьеру.

- Месси будет ждать две недели, когда большие клубы принимают решения, - написал инсайдер Гильем Балаге в «Твиттере». - Ему придется выбирать, оставаться в клубе еще на пару лет во время перестройки команды, или же помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что прошлым летом Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но вынужден был отработать год по контракту.