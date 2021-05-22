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Пике может оказаться среди игроков, которые покинут «Барселону»

22 Мая 2021, 14:48,

Разобравшись с финансовым положением «Барселоны» и в полной мере осознав его катастрофичность, президент клуба Жоан Лапорта намерен действовать максимально решительно. Как сообщает в Twitter известный журналист Гиллем Балаге, каталонский клуб летом могут покинуть сразу 15-17 футболистов. В их числе могут оказаться даже такие футболисты, как Херард Пике или Марк-Андре тер Штеген.

Что касается Пике, то Лапорте не нравится слишком сильное влияние игрока в раздевалке, не говоря уже об уровне зарплаты игрока. Также президенту не понравилось, что Пике встречался с главой УЕФА Александером Чеферином, в то время как клуб поддерживает проект Суперлиги.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике, Жоан Лапорта
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