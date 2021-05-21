Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Месси не сыграет с «Эйбаром»

21 Мая 2021, 12:27,

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в заключительном туре чемпионата Испании против «Эйбара» 22 мая. Как сообщил beINSports, у аргентинца нет проблем со здоровьем. Рональд Куман предоставил Месси возможность побольше отдохнуть перед подготовкой к летнему Кубку Америки. Позже пресс-служба каталонцев подтвердила, что с разрешения тренера Лионель к игре 38-го тура Примеры не готовится. 

На финише чемпионата «Барселона» не решает серьёзных турнирных задач – команда финиширует на 3 или 4 месте в таблице Примеры.

Из-за протестов в Колумбии Кубок Америки целиком должна принять Аргентина. Фактор родной страны может помочь Месси, наконец, выиграть что-то стоящее на международном уровне.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Мая 2021, 12:35

и это очень правильно , пусть отдохнет

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