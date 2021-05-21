​Месси не сыграет с «Эйбаром»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в заключительном туре чемпионата Испании против «Эйбара» 22 мая. Как сообщил beINSports, у аргентинца нет проблем со здоровьем. Рональд Куман предоставил Месси возможность побольше отдохнуть перед подготовкой к летнему Кубку Америки. Позже пресс-служба каталонцев подтвердила, что с разрешения тренера Лионель к игре 38-го тура Примеры не готовится.

На финише чемпионата «Барселона» не решает серьёзных турнирных задач – команда финиширует на 3 или 4 месте в таблице Примеры.

Из-за протестов в Колумбии Кубок Америки целиком должна принять Аргентина. Фактор родной страны может помочь Месси, наконец, выиграть что-то стоящее на международном уровне.