Куман - руководству «Барселоны»: «Нужно больше уважать своего тренера и своих футболистов»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал руководство клуба на пресс-конференции, которая может стать для него последней в роли наставника «сине-гранатовых».

- В заключительном отрезке сезона я не чувствовал доверия со стороны клуба. Мы не говорили о моем будущем, и я понимаю, что могут быть сомнения во мне из-за результатов. Я понимаю, что для побед нужно что-то менять. Если в руководстве считают, что нужны новый тренер или новые футболисты - без проблем, но должна быть коммуникация на этот счет. Я считаю, что нужно больше уважать своего тренера и своих футболистов. Я понимаю, что игрокам неприятно было читать то, что просочилось в прессу в последнее время. Они этого не заслуживают.

В дебютном сезоне Кумана «Барселона» не поднимется выше третьего места, хотя еще недавно претендовала на чемпионский титул.