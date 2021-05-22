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Куман: «С Месси будущее нашего клуба гораздо светлее, чем без него»

22 Мая 2021, 00:56,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман надеется, что Лионель Месси останется в клубе.

«Надеюсь, что Лео останется в «Барселоне» на долгие годы. Он каждый раз доказывает, что является уникальным. 30 голов и польза, которую он приносит – это что-то феноменальное. С Месси будущее нашего клуба гораздо светлее, чем без него», - цитирует Кумана Marca.

33-летний аргентинец сыграл 47 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 38 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт Месси с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года, Лео пока не объявлял о решении относительно своего будущего.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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