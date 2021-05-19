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«Барселона» может перехватить Флика у сборной Германии

19 Мая 2021, 16:25,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, предположительно, заменит Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. 56-летний специалист заранее объявил об уходе из команды, и на его место уже подписан Юлиан Нагельсманн.

Как сообщает RAC1, немецкий специалист может оказаться в «Барселоне», где недовольны работой Рональда Кумана, под руководством которого каталонцы так и не смогли побороться за чемпионский титул, несмотря на осечки конкурентов.

Руководству «Барселоны» нравится подход Флика к работе, а также интенсивность, с которой играет его пока еще нынешняя команда.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик
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