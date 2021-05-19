«Барселона» может перехватить Флика у сборной Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, предположительно, заменит Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. 56-летний специалист заранее объявил об уходе из команды, и на его место уже подписан Юлиан Нагельсманн.

Как сообщает RAC1, немецкий специалист может оказаться в «Барселоне», где недовольны работой Рональда Кумана, под руководством которого каталонцы так и не смогли побороться за чемпионский титул, несмотря на осечки конкурентов.

Руководству «Барселоны» нравится подход Флика к работе, а также интенсивность, с которой играет его пока еще нынешняя команда.