Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Оглашён список лучших трансферов в сезоне 2020/21

19 Мая 2021, 23:12,

Одним из лучших трансферов сезона признан переход Луиса Суареса из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Уругваец сыграл за коллектив Диего Симеоне около 30 игр, забив 19 мячей. 

Журналисты испанского издания As представили список лучших трансферов европейских лиг в уходящем сезоне. 

По мнению журнала, главным трансфером вратарской линии стала покупка «Челси» сенегальского голкипера Эдуара Менди. Также в топ вошёл Педри, который сменил «Лас-Пальмас» на «Барселону». 

Ресурс FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров уходящего сезона, первое место которого отдали Пепу Гвардиоле. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Луис Суарес
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