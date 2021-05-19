Оглашён список лучших трансферов в сезоне 2020/21

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19 Мая 2021, 23:12,
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Одним из лучших трансферов сезона признан переход Луиса Суареса из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Уругваец сыграл за коллектив Диего Симеоне около 30 игр, забив 19 мячей.
Журналисты испанского издания As представили список лучших трансферов европейских лиг в уходящем сезоне.
По мнению журнала, главным трансфером вратарской линии стала покупка «Челси» сенегальского голкипера Эдуара Менди. Также в топ вошёл Педри, который сменил «Лас-Пальмас» на «Барселону».
Ресурс FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших тренеров уходящего сезона, первое место которого отдали Пепу Гвардиоле.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Луис Суарес